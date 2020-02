Nota di smentita Ugl Sicurezza Civile Caserta

MADDALONI – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa a firma del Segretario Provinciale UGL Sicurezza Civile Luca Tortora: “e dichiarazioni rilasciate questo pomeriggio da un lavoratore operante nel sito Interporto di Maddaloni non sono rese in nome e per conto della Ugl Sicurezza Civile di Caserta, ma sono da intendersi come rilasciate a titolo personale.

Nell’augurarci che qualunque dissapore possa risolversi nel migliore dei modi e che il lavoratore ritrovi la serenità, ci preme comunicare che non ci riconosciamo nella ricostruzione resa agli organi di stampa e che rispettiamo le decisioni assunte dalle locali istituzioni.

Questa segreteria tiene a precisare che il lavoratore in questione era decaduto dal ruolo di Rsa poichè aveva aderito ad altra organizzazione sindacale dalla quale era successivamente ritornato decidendo poi di partecipare in maniera indebita a riunioni sindacali alle quali non eravamo stati convocati, ciò nonostante per le questioni lavorative che lo hanno riguardato ha potuto sempre usufruire gratuitamente dell’assistenza legale. F.to Ugl Sicurezza Civile – Il Segretario Provinciale – Luca Tortora”.