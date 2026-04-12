NOTE al Cookingarage.

MILANO – L’arrivo della Primavera riporta la programmazione culturale casertana della rassegna d’arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, ideata e diretta dal Maestro Michele Letizia, a Milano.

La rassegna Ultimo Ballo in Maschera rientra tra quelli coordinati dal Salotto Benois – cultura varietà.

Il prossimo appuntamento della quinta edizione della rassegna “Antonio del Monaco” fa tappa a Milano al Cookingarage (Via Ala al civico 2).

L’appuntamento è previsto per sabato 18 aprile 2026 alle ore 17.30.

L’evento, intitolato NOTE, con disegno in grafica di copertina di Gaetano Letizia junior, prevede l’apertura della manifestazione con l’esecuzione di brani inediti di FABIRO (cantautore/musicista) e a seguire c’è la presentazione della serata, con protagonisti, ospiti, amici venuti ad ascoltare la scrittrice Sabina Russo (autrice di NOTE e NOTE DUE).

La realizzazione della manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione di Gigi Iacono (curatore del FORMAT grafico dei relativi libri), di Francesca Spina FRESKART tattoo (tatuatrice) e di Gaetano Letizia junior (autore del disegno di sfondo/locandina).

La manifestazione prosegue con il monologo a cura di Sabina Russo in “non perdere” da NOTE e dunque la performance musicale a cura di FABIRO.

Dopo il brano musicale interviene nuovamente Sabina Russo con ulteriori monologhi da NOTE DUE.

Da qui l’apertura talk show con gli interventi del pubblico e la proiezione video/promozione della successiva serata di rassegna.

L’ideatore il Maestro Michele Letizia ringrazia il “SALOTTO BENOIS” per l’operatività dello staff organizzativo, lo staff di “ANTONIOdelMONACO rassegna arte e libri”, BLACKSTAR RECORDS casa di produzione musicale, UNAC – Unione Nazionale Arma Carabinieri Ass. ONLUS, il MUSEO DELLA MACCHINA DA SCRIVERE di MILANO fondato e diretto da Umberto Di Donato, L’INVIATONEWS giornale, BELVEDERENEWS 2.0 giornale e in particolare, il personale del COOKINGARAGE BISTROT MILANO, Michele Schioppa referente ufficio stampa ANTONIOdelMONACO rassegna di arte e libri.

In chiusura una nuova performanza musicale di FABIRO con brindisi e firmacopie/libri di NOTE e NOTE DUE.

Gli organizzatori, i collaboratori e i partners ringraziano quanti interverranno.

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In chiusura, essendo giunta la notizia della prematura scomparsa del giornalista Ferdinando Terlizzi, attivo protagonista in molte occasioni della rassegna d’arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, il Maestro Michele Letizia ha espresso il cordoglio proprio e dell’organizzazione ai familiari e ai cari dell’estinto giornalista.

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