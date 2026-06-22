PSL: Bellomo e Foglia nella segreteria Regionale del Partito

Il Partito Socialista Liberale inizia ad allargare i suoi orizzonti e, nello scenario dirigenziale del neo Movimento Politico, alla città di Caserta è stato dato un ruolo di primo piano.

Dopo la nomina di coordinatrice del comparto donna del partito, affidato alla Dott.ssa Maria Luisa Vitale, nella giornata di giovedi 18 giugno sono stati nominati nella Segreteria Regionale Massimo Bellomo e Giuseppe Foglia, casertano il primo, di Marcianise il secondo, ma entrambi di indiscusso valore politico, umano e sociale.

I due prescelti si sono da subito dichiarati pronti a dare il loro prezioso apporto alla crescita del neonato soggetto politico .

A tutto questo va aggiunto il ruolo di coordinatore Provinciale affidato ad un altro casertano doc, quel Romolo Vignola che in tanti vedrebbero bene come Candidato Sindaco e quindi come uomo svolta nel complicato momento che sta attraversando la città di Caserta.

“Sono felice dell’incarico ricevuto – ha dichiarato Giuseppe Foglia – per ciò che mi riguarda, sono già al lavoro da un po’ perché credo fortemente nei valori del PSL. Chi mi conosce sa che credo nella politica del fare, più di quella del raccontare, il mio impegno sarà costante affinché presto possano arrivare i risultati che meritiamo”.

“La mia nomina nella segreteria regionale del PSL è un onore ed un’assunzione di responsabilità – ha dichiarato Massimo Bellomo – Ringrazio Romolo Vignola per avermi proposto, l’onorevole Felice Iossa, il segretario Salvatore Sannino e gli amici e le amiche presenti alla riunione del PSL per avermi accolto. Abbiamo grandi sfide elettorali da affrontare e bei propositi da realizzare per rimettere la politica vera, partecipata e militante, al servizio dei territori. Andrò a rappresentare Caserta nella neo costituita segreteria regionale insieme all’amico Giuseppe Foglia, ed il mio impegno sarà quello di portare le proposte e le istanze del territorio casertano collaborando col nostro consigliere regionale Giuseppe Barra, che ringrazio fin da ora”.