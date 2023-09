NUOVA TRUFFA SBARCA SU WHATSAPP

Un ingegnoso sistema hacker sta facendo preoccupare i residenti di San Nicola La Strada , coinvolgendo già numerose vittime , i carnefici seguono uno schema preciso , si dia il caso che arrivi attraverso l’amatissimo whatsapp , un messaggio “Ciao papà , questo è il mio nuovo numero di telefono . Mi mandi un messaggio su Whatsapp?” . Le vittime cadute in trappola hanno risposto al semplice messaggio , o chiamato il numero , e di conseguenza si sono trovati in men che non si dica tutti i loro conti bancari svuotati , attraverso l’accesso dei dati bancari della vittima .

I residenti della zona hanno ovviamente già segnalato alle autorità i numeri di telefono , e questo ha portato al blocco immediato di questi ultimi.