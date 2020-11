Nuove ipotesi sul Dpcm, novità per cenoni, coprifuoco e negozi.

Di Anna Fiorillo

Nella giornata di oggi ci sarà un vertice di governo nel quale discuteranno le regole per non far proliferare il virus nel periodo natalizio.

L’orientamento attuale del governo per quanto riguarda il numero delle persone a tavola ai cenoni di Natale è dalle 6 alle 8 persone.

Ci sono alcuni governatori che si oppongono e premono per un alleggerimento delle misure affinché possano riparte le attività economiche.

Per quanto riguarda le attività sul coprifuoco all’interno del governo c’è chi vorrebbe mantenerlo alle 22.00 e che di anticiparlo alle 21.00. Unica eccezione è per la notte di Natale e del 31 dicembre che si potrebbe rientrare a casa dopo la 00.00.

Per le attività commerciali forse ci sarà un via libera all’apertura dei negozi con una fascia oraria più ampia. Ma ci saranno più controlli per evitare gli assembramenti nelle vie, nelle piazze dello shopping.