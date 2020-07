Nuove mappe della Reggia di Caserta consultabili e scaricabili online

CASERTA – Mappe di orientamento, ricche di dettagli e curiosità, consultabili e scaricabili da oggi sul sito della Reggia di Caserta all’indirizzo https://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/nuove-mappe/​

Nell’ambito delle iniziative di promozione e comunicazione della Reggia di Caserta, sono state realizzate due nuove mappe di orientamento per i visitatori. L’obiettivo è valorizzare tutti gli elementi significativi del patrimonio architettonico, storico-artistico e naturale della Reggia di Caserta.

Si è posta particolare attenzione alla visibilità delle informazioni necessarie alla visita e alla immediata comprensibilità dei contenuti testuali e visivi. Le piantine hanno formato pieghevole tascabile. Illustrazioni e informazioni su entrambe le facciate.

Una è dedicata al Palazzo Reale e a Caserta e il suo territorio. I visitatori della Reggia di Caserta, oltre ad apprezzare la magnificenza della Casa Reale, potranno essere guidati alla scoperta della città e di un territorio ricco non solo di notevoli testimonianze archeologiche, storico-artistiche e naturali, ma anche di eccellenze produttive. La finalità è promuovere il turismo di prossimità e invogliare i pubblici della Reggia di Caserta a fermarsi in città o nei dintorni qualche giorno in più.

L’altro supporto è dedicato al Parco Reale e Giardino Inglese. ​Le illustrazioni e i contenuti testuali invitano a conoscere il Museo verde e il suo articolato sistema di architetture, naturali e artificiali. Vengono così proposti all’attenzione dei visitatori particolari e cenni storici della statuaria, della Via d’Acqua, della Castelluccia e del Bosco vecchio ma anche delle specie botaniche e dei lussureggianti scorci del Giardino Inglese, con il Lago dei cigni, il Bagno di Venere e il Criptoportico.

Uno spazio della mappa è destinato ad iniziative di sponsorizzazione di attività imprenditoriali ed economiche.