Nuovi finanziamenti per la città di Capua

CAPUA – La Giunta regionale della Campania ha emanato la riprogrammazione del piano depurazione del servizio idrico integrato. Previsti finanziamenti in favore dei Comuni del territorio regionale per progetti di manutenzione e rinnovamento degli impianti fognari e/o della rete idrica. Uno di questi comuni che beneficerà dai finanziamenti è quello di Capua. Grazie all’opera dell’assessore delegato ai lavori pubblici, Luigi Di Monaco, il Comune ha ottenuto due finanziamenti: il primo per l’esecuzione di lavori di realizzazione della rete idrica e di tratti di condotta fognante in agglomerato industriale “Capua Nord”, dell’importo di €4.836.353,59; il secondo per l’esecuzione di lavori di realizzazione della rete idrica e di tratti di condotta fognante in agglomerato industriale “Volturno Nord”, dell’importo di €6.000.366,52.