Nuovo appuntamento con “I libri di Achille”

Caserta – Venerdì 16 giugno alle ore 19 si terrà presso il centro di formazione e casa editrice Terre Blu in via San Nicola 27 a Caserta il secondo dei quattro appuntamenti della rassegna “I libri di Achille Callipo”, in collaborazione con la libreria Pacifico Libri.

Sarà presentato “Brazil. Agli occhi di dio” pubblicato da AUGH!Edizioni e scritto da Elena Starace e da Angelo Trombetti.

Modererà l’incontro la giornalista Daniela Volpecina.

“Brazil” nasce inizialmente come un progetto teatrale ideato e sceneggiato dall’attrice napoletana Elena Starace.

Protagonista del romanzo è Sililla, una giovane ragazza che dovrà affrontare il dramma del fratello ingiustamente detenuto in un carcere di massima sicurezza in Brasile.

“I libri di Achille” proseguirà il 23 giugno con la presentazione di “In paradiso si mangiano sfogliatelle” (Armando Curcio Editore) del magistrato Paolo Albano, introdotto dalla prof.ssa Annamaria Rufino e dal dott. Andrea Della Selva. Infine, il 30 giugno sarà presentato da Giuseppe Garofalo “Il cannocchiale platonico di Luigi Vanvitelli. Il numero, i simboli, le allegorie, le metafore. Il mito dell’architettura della Reggia di Caserta” (Audax Editrice), scritto a quattro mani con Andrea La Marca