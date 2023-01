Nuovo appuntamento dell’«Ultimo Ballo in Maschera» il 20 gennaio 2023 al “Giordano Bruno”

MADDALONI (Caserta) – Venerdì 20 gennaio 2023 si terrà il secondo appuntamento del 2023 della fortunata e partecipata rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”, II^ edizione, dalle ore 16.30 con la presentazione di Lucia Grimaldi e le riprese Tv di Fulvio De Lucia (disponibili sul canale Youtube “Comunicando” al link https://www.youtube.com /channel/ UCX8Yn68f3CmHNct7M4TughA).

Il pomeriggio vedrà l’accoglienza musicale nel Salone storico da parte dell’ORCHESTRA SINFONICA JUNIOR di Maddaloni diretta dai Maestri prof. Luigi Pascarella e Domenica Papa che vedranno anche i saluti istituzionali del dott. Rocco Gervasio, Rettore del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni che ospita questa seconda edizione della rassegna.

L’evento con l’apertura dei lavori prosegue nell’ elegante Sala “Luigi Settembrini” con al tavolo: Lucia Grimaldi, Sabrina Zuccalà, Clemente Di Nuzzo, Domenico Letizia, Luigi Di Nuzzo e Michele Letizia.

Qui Sabrina Zuccalà imprenditrice ed esperta di nanotecnologia, presidente della società 4ward360, presenta “L’attualità dei formulati nano tecnologici per la protezione, tutela e valorizzazione dell’ambiente e per la promozione della green economy”.

La conferenza avrà a seguire un Intermezzo musicale del Maestro Vincenzo Silvestro alla tromba.

Dopo questo intermezzo riprende la parte conferenziera con la Presentazione del libro “ANECUMENE” di Clemente Di Nuzzo e un Geo focus a cura di Domenico Letizia: “la terra, il clima, il regime”.

La parte artistica segue con “Filo Sherazade” in performance di danza orientale nel Salone Storico.

La danza cede il passo alla pittura con l’iniziativa seguente che è intitolata “VEXATIONS” ovvero l’installazione a cura del Maestro Michail Benois Letizià con intervento ad hoc di Luigi Di Nuzzo e la partecipazione degli ospiti quali Fiorentino Vecchiarelli, presidente dell’Accademia dei Dogliosi di Avellino e Ilde Rampino, poetessa.

La chiusura dei lavori sarà affidata alla Performance musicale dell’ORCHESTRA SINFONICA JUNIOR di Maddaloni in “BOLE’RO” di Maurice Ravel con la direzione dei Maestri Luigi Pascarella e Domenica Papa con alla tromba il Maestro Vincenzo Silvestro.

Nei prossimi giorni, e anche dopo l’evento, contributi anche fotografici e curiosità saranno disponibili nella pagina social dedicata https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera.

Dunque, non resta che rinnovare l’invito per la rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» prevista per il 20 gennaio 2023 dalle ore 16.30.

Gli organizzatori, i collaboratori e i partners (si allega al presente comunicato elenco dettagliato) ringraziano quanti interverranno.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a ultimoballoinmaschera@gmail.com.