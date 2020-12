Nuovo contributo regionale al Villaggio dei Ragazzi.  La “SMENTITA” del Commissario De Luca.

Il comunicato della Fondazione:

Intervengo in merito alla notizia pubblicata il 2 dicembre 2020 da alcuni quotidiani online circa lo stanziamento di un ulteriore nuovo contributo di 3 milioni di euro da parte della giunta regionale campana a favore della Fondazione Villaggio dei Ragazzi. In qualità di Commissario Straordinario dell’Ente Maddalonese, sono tenuto a precisare che l’esecutivo regionale, nella giornata di ieri, si è semplicemente limitato a deliberare una spesa di 3 milioni di euro per l’esercizio finanziario della Fondazione. Un’operazione, dunque, meramente tecnica, non un nuovo contributo rispetto allo stanziamento già previsto dalla Legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 27, che stabiliva fino al 2021 un contributo di 3 milioni di euro all’anno, per tre anni, per un importo complessivo di 9 milioni. Si tratta di notizie che inducono false aspettative e che non aiutano di certo il Villaggio, ma anzi che danneggiano l’Opera in una delicata procedura di concordato preventivo tutt’ora pendente.