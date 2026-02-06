Nuovo delegato di Confcommercio Alfredo D’Aquino. Rappresenterà le istanze e le esigenze della categoria sul territorio

A breve la costituzione del gruppo e la definizione degli obiettivi per promuovere il commercio

Alfredo D’Aquino è il nuovo delegato di Confcommercio Capua. Rappresenterà le esigenze della categoria in un momento storico piuttosto critico per il territorio che ha visto moltiplicarsi la chiusura delle attività, in particolare nel centro cittadino. Nei prossimi giorni la costituzione del gruppo e la definizione degli obiettivi finalizzati a rafforzare la presenza dell’associazione nella città longobarda. Primo fra tutti la stesura di una serie di proposte per il progetto da realizzare nell’ambito del Distretto del Commercio, costituito nel 2023 dal Comune di Capua con le associazioni Confcommercio e Confesercenti. Una iniziativa strategica per il rilancio delle attività produttive e lo sviluppo territoriale che a breve potrebbe beneficiare di un importante finanziamento regionale. ‘Questa è una città storica – spiega D’Aquino – che tuttavia al momento non riesce ad esercitare quell’appeal che meriterebbe. Esistono infatti delle criticità che scoraggiano avventori e turisti a visitarla e questo non aiuta il commercio. Negli ultimi tre anni tante attività storiche hanno abbassato le saracinesche mentre sono state pochissime le nuove aperture. Occorre quindi una inversione di tendenza e noi commercianti siamo disponibili a collaborare con delle proposte concrete delle quali, siamo certi, potranno beneficiare anche i residenti. Proposte che naturalmente saranno condivise con il gruppo e presentate nelle sedi opportune’.