Nuovo OpenDay al Quercia di Marcinise per famiglie e ragazzi delle medie interessati

Marcianise. Dopo lo strepitoso successo dell’OpenDay organizzato il giorno 11 dicembre 2022, il Liceo “Federico Quercia”, di cui è Dirigente Scolastico il Dott. Diamante Marotta, apre nuovamente le porte alle famiglie e agli allievi delle scuole medie interessati ad accettare l’offerta formativa proposta dal prestigioso istituto.

Domenica 22 gennaio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, si terrà infatti, presso la storica sede di via Gemma n.54, il secondo Open Day del Liceo “Federico Quercia” aperto al territorio durante il quale, così come è accaduto nell’incontro dell’11 dicembre scorso,​ il Dirigente Scolastico, il Collaboratore Vicario, Prof. Pasquale Delle Curti, ​ i docenti, il personale Ata​ e gli studenti presenteranno tutti gli indirizzi del Liceo attraverso mostre, laboratori, incontri.

“Stiamo lavorando – ha dichiarato il Dirigente Scolastico Diamante Marotta -​ per l’ampliamento della nostra offerta formativa​ e per l’arricchimento delle​ proposte dell’Istituto​ che hanno come destinatari​ gli alunni della nostra scuola, fornendo loro ulteriori opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione, di conoscenza. La scelta di una scuola giusta è fondamentale, una scuola che ponga veramente lo studente al centro delle attività. Il nostro liceo si propone di​ creare salde radici alla formazione​ degli​ studenti,​ fornendo loro​ un metodo di apprendimento al passo con i tempi, per garantire loro un futuro all’altezza delle aspettative.”

Per l’anno scolastico 2023/2024, il Quercia, infatti,​ propone un’offerta formativa caratterizzata da​ ben 5 indirizzi di studio:​ Liceo Classico con potenziamento della Matematica, Liceo Classico della Medicina “Ippocrate“, Liceo Scientifico con potenziamento del​ Diritto, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate,​ Liceo Scientifico Sezione Sportiva.

Il Liceo Classico della Medicina Ippocrate​ è il nuovo percorso di studi del Liceo “Quercia”, che risponde ad un’attenta analisi dei bisogni formativi del territorio. Nella consapevolezza che la formazione del Liceo Classico consente il proseguimento degli studi in tutti gli indirizzi universitari, anche e soprattutto in quelli scientifici, si vuole offrire agli studenti la possibilità di prepararsi in modo ancora più specifico per affrontare i corsi di laurea del settore medico- sanitario e per sviluppare le competenze della ricerca scientifica. Il piano di studi del Liceo Classico, pertanto, viene ampliato e arricchito con il potenziamento delle discipline biomediche e logico-matematiche con il supporto di docenti universitari.

Il Liceo Classico Ippocrate offre una formazione completa che consente l’accesso a qualsiasi indirizzo universitario, ma è rivolto in particolare ai giovani che già all’età di 13-14 anni manifestano interesse per il settore scientifico e biomedico e che, pertanto, intendono acquisire le competenze di base necessarie per proseguire gli studi nei seguenti corsi di laurea:

MEDICINA: Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Professioni Sanitarie;

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI: Matematica, Fisica (indirizzi Biofisica e Fisica Medica), Chimica, Farmacia, Scienze Biologiche, Biotecnologie, Scienze Naturali, Scienze dell’Alimentazione …

INGEGNERIA: Ingegneria Chimica, Ingegneria Biomedica

ECONOMIA: Economia Sanitaria

Tutti gli altri corsi di laurea

Ed, a tal fine, sono già partiti al “Quercia”, gratuitamente, i corsi di preparazione per gli studenti​ delle scuole medie che intendono iscriversi al Liceo della Medicina: i corsi si tengono ogni mercoledì​ dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

” Il percorso – ha dichiarato Diamante Marotta -​ si propone di illustrare il legame originario tra la medicina e la cultura greca, seguendo le tappe con cui, a partire da Ippocrate, tale disciplina ha assunto un’impostazione scientifica di studio dell’intima correlazione tra uomo e natura, riconoscibile sin nel sistema funzionale dell’organismo.

Esaminando i nomi dei vari organi, la fisiologia del loro funzionamento e le più comuni patologie potremo constatare come il Greco abbia fornito non solo il lessico di base della medicina, ma anche le strutture di pensiero in cui hanno potuto svilupparsi l’osservazione empirica e la pratica terapeutica.

Infine, l’esplorazione del microcosmo della biologia e della chimica rivelerà che la capacità di astrazione tipica della lingua greca ha consentito di estendere le teorie scientifiche a livelli sempre più profondi.

Si comprenderà che un percorso che integra lo studio delle discipline scientifiche con quelle umanistiche rende accessibile tutto il panorama delle discipline sanitarie, dalla Medicina alla Diagnostica, dalla Ricerca Scientifica all’Ingegneria biomedica, dall’Assistenza terapeutica all’Amministrazione sanitaria”.

Numerose, altresì,​ sono le attività extracurricolari che completano l’offerta formativa del Liceo Quercia: dai laboratori di Teatro Antico e Moderno, che consentono ai tanti studenti partecipanti il confronto con i classici della tragedia e della commedia, alle Olimpiadi di italiano, filosofia, matematica, astronomia; dai corsi Cambridge per la lingua inglese ai​ numerosi corsi Pon – Programmi Operativi Nazionali- che​ hanno come obiettivo la creazione di un sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo; dai Progetti ”Scuola Viva”,​ finalizzati ad ​ innalzare il livello della qualità della scuola​ e a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini, alle varie iniziative​ come la rivista” Mosaico”, il ”Certamen Senecanum”, i progetti contro il bullismo e il cyberbullismo, i progetti per ricordare la Shoah, quelli realizzati in collaborazione con​ il Parlamento Italiano e con il Parlamento Europeo; ed ancora tanto altro.

È​ possibile trovare tutte le informazioni utili per partecipare all’Open Day di domenica 11 dicembre 2022​ sul sito della scuola​ www.liceofedericoquercia.edu.it – info : 0823/824934​ ​ mail :​​ CEPS03000C@istruzione.it