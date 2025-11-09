Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei

CAMPI FLEGREI: Dalle ore 6.03 di questa mattina si sono registrate ben sei scosse nell’area Flegrei, di cui la più forte è stata si magnitudo 2,2

Il Comune di Pozzuoli ha spiegato che “l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 06:03 (UTC 05:03) del 09/11/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. In considerazione di quanto sopra esposto, l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

Per ora sappiamo che non si sono verificati danni a cose o a persone.