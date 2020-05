NUOVO STADIO A CASERTA, MAGLIOCCA E RUSSO: “BENE I LAVORI

Caserta.La Giunta Comunale di Caserta ha approvato la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di realizzazione del nuovo stadio della Casertana Calcio mediante la “Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dello stadio di Caserta Alberto Pinto”. Nelle scorse settimane si era già conclusa la procedura della Conferenza dei Servizi al termine della quale il Comune ha recepito tutti i pareri e le prescrizioni degli enti preposti. Per la Provincia di Caserta ha partecipato il delegato in Materie urbanistiche Mario Alessandro Russo, che, insieme al presidente Giorgio Magliocca, esprime soddisfazione per i risultati ottenuti. “Siamo soddisfatti che si sia concluso in maniera positiva il lavoro della Conferenza dei Servizi – dichiarano il Presidente Magliocca e il Consigliere Russo – Adesso ci auguriamo che il progetto possa essere cantierato il prima possibile per poter dare la possibilità alla società di calcio di avere a disposizione uno stadio nuovo e all’avanguardia. Questo progetto è un punto fondamentale per la Casertana Calcio, che rappresenta un bene di tutta la città, anzi, nonostante il momento economico di difficoltà, speriamo che altri imprenditori possano coadiuvare il Presidente D’Agostino a portare avanti questo progetto che rappresenterà un volano per tutta la Provincia e non solo per la Città di Caserta. Una squadra di calcio in grado, per strutture e organizzazione, di ambire a campionati di più alto livello. Questo l’auspicio per tutta la collettività”.

La delibera ora dovrà essere proposta all’approvazione del Consiglio Comunale, un atto necessario e propedeutico all’avvio dell’ambizioso progetto. “Come consigliere comunale – aggiunge Mario Russo – mi auguro che il Civico Consesso sia convocato nel più breve tempo possibile, così come annunciato dal sindaco Marino. Sarebbe opportuno discutere in un’Assise ad hoc che preveda la partecipazione dei tifosi e di tutte le forze politiche. Occorre una condivisione massima di questo progetto, che non deve avere colori politici, così come è accaduto nell’iter istruttorio della Conferenza dei Servizi dove è stata massima la collaborazione tra le istituzioni coinvolte. La presenza dei tifosi potrebbe rappresentare un momento di ricongiunzione con le istituzioni. Un grazie, da parte nostra, va al presidente della Casertana D’Agostino, che sta facendo tanti sacrifici per la città, con l’auspicio che porti avanti questa battaglia per avviare i lavori il prima possibile e per portare i colori rossoblù sempre più in alto”.