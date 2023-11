Nuovo traguardo per il Liceo “Manzoni”, che si aggiudica la medaglia d’oro al concorso “Adotta un monumento”

Anche quest’anno il Liceo “Manzoni” – guidato dal Dirigente Scolastico Adele Vairo – torna sul podio del

Progetto “Missione Cultura: i monumenti adottati dalle scuole italiane, fari di luce nel deserto", giunto

alla settima edizione. Il progetto promosso dalla Fondazione Napoli Novantanove – in collaborazione con il

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e il

Consiglio Nazionale delle Ricerche – mira a promuovere il rispetto e la tutela del patrimonio storico-

artistico.

Nella mattinata di ieri la cerimonia di premiazione. Gli studenti del Campus Manzoni, guidati dalla

Professoressa Donatella Sandias (referente del progetto), hanno scelto di adottare la Chiesetta di

Sant’Elena, sita nelle immediate vicinanze del Palazzo Reale e tanto amata da Luigi Vanvitelli. La Chiesa

versa da anni in stato di abbandono e degrado, ma, grazie ai lavori di restauro, sarà presto restituita alla

città di Caserta.

Gli alunni delle classi 2A e 3C del Liceo Classico hanno realizzato un video “Sant’Elena: la storia, il restauro,

la restituzione”. Data la difficoltà nel reperire notizie, è stato prezioso l’aiuto dell’Arch. Dante Specchia,

Delegato FAI di Caserta e Direttore dei lavori di restauro della chiesa.

Ma quali i motivi di questa scelta? Per scoprire la storia di un momento importante – ma poco noto – e

comprendere come sia stato possibile abbandonarlo al degrado per anni. Caserta, spesso identificata con la

sola Reggia, è, invero, ricca di ‘tesori’ storico-artistici.

"I nostri studenti sono animati da un grande sentimento di appartenenza al territorio e sono sempre

entusiasti di conoscere le bellezze artistiche dei luoghi in cui vivono – ha dichiarato la Dirigente Vairo – il

patrimonio culturale implica un legame condiviso, l’appartenenza a una comunità, poiché rappresenta la

nostra storia e la nostra identità. La conoscenza della propria realtà territoriale è un dovere, che ogni

giovane ‘viaggiatore della vita’ dovrebbe assolvere”.