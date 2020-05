Oggi è ripreso il mercato settimanale con tutti i suoi espositori: ortofrutta, alimentari, abbigliamento, casalinghi

SAN NICOLA LA STRADA – Un ritorno a pieno regime quello di stamattina, lunedì 25 maggio 2020, con il mercato settimanale “La bottega del Centurione” in Via Grotta, con tutti i banchi, nel rispetto dei protocolli anti contagio. Piena soddisfazione della Consigliera comunale al Commercio ed alle Attività Produttive, Eligia Santucci Di Micco: “Un bel modo di ripartire”. Tutto si è svolto nel pieno rispetto del protocollo anti contagio grazie anche alla presenza della Polizia Municipale, dei Volontari della protezione civile che hanno sorvegliato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

“Come abbiamo forzato all’inizio della pandemia per la chiusura delle attività, altrettanto abbiamo fatto per la riapertura in questa nuova fase” – ha commentato Eligia Santucci – “Già da lunedì scorso, quando ha ripreso l’attività mercatale con la sola presenza degli ambulanti dei reparti ortofrutta e alimentari, ci siamo preparati per consentire oggi la piane ripresa di tutti i suoi espositori: ortofrutta, alimentari, abbigliamento, articoli casalinghi. Sicuramente è stato un ottimo inizio. Ringrazio tutti i commercianti per la preziosa collaborazione e anche i cittadini che hanno mostrato grande responsabilità e senso civico indossando le mascherine e rispettando i protocolli.

Voglio esprimere il mio personale ringraziamento agli uomini del Comandante della Polizia Locale, Tenente Colonnello, Alberto NEGRO, ed agli uomini del Coordinatore della Protezione Civile, Ciro DE MAIO, per la grande professionalità che ha contraddistinto il lavoro svolto di oggi”. Promossa in pieno la formula pensata e adottata dall’amministrazione comunale. La soluzione scelta dal Comune di San Nicola la Strada è stata ottimale (prima la riapertura dei soli alimentari, ed una settimana dopo di tutte le sue componenti) perché ha garantito da un lato la sicurezza dei cittadini e dall’altro lo svolgimento del proprio lavoro a tutti gli operatori.

Questo è stato possibile grazie alla disponibilità a trattare la tematica in largo anticipo rispetto ai tempi dei decreti e delle successive ordinanze, aspetto fondamentale per poter organizzare una ripresa a pieno regime in pochi giorni. Tutti gli espositori, sia dei generi alimentari e non alimentari, si è svolto secondo quanto previsto dai protocolli dell’ordinanza del Presidente Vincenzo De Luca.

Gli ambulanti erano dotati dei presidi sanitari e quindi dei prodotti per la sanificazione, la Protezione Civile effettuava la misurazione della temperatura corporea all’ingresso degli utenti, e lo stesso accesso è stato molto ordinato, le file ordinate e rispettavano il distanziamento sociale. In totale sono intervenuti 2.400 utenti, tutti scaglionati nel corso della mattinata.