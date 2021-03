Oggi spegne 100 candeline nonna Gelsomina

Maddaloni. Apriamo la giornata con una bella notizia. Oggi è un compleanno importante per nonna Gelsomina, che taglia il traguardo del secolo di vita.

Gelsomina Savinelli è nata a Maddaloni il 31 3 1921. Vedova di Vincenzo Vigliotti ha avuto due figli Raffaele e Marco. Nel corso della sua vita si è dedicata con amore alla famiglia e ha svolto con orgoglio e passione il mestiere della contadina, lavorando accanto al marito Vincenzo, avvolta dall’affetto dei figli, nipoti e pronipoti.

Un esempio di vita, di dedizione al lavoro e agli affetti, di una vita condotta in modo sano e genuino, che ha contribuito a farla giungere ai 100 anni in buona salute.

E se la vita ha i suoi alti e bassi, ma non ha impedito a nonna Gelsomina di realizzare così tante cose, deve solo significare che i momenti difficili non hanno avuto la meglio e i sogni sono stati più forti. Certo, immaginiamo che Gelsomina non avrebbe mai immaginato di ricevere auguri dalle pagine di un giornale, ma in attesa di una grande festa in sicurezza, noi di Belvederenews insieme a tutti i nostri lettori le auguriamo un compleanno fantastico!