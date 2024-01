“Olivia e le altre”, grande successo a Maddaloni per la presentazione del libro della magistrata Diana Russo

MADDALONI – Una sala gremita ha accolto Diana Russo, Sostituto Procuratore della Repubblica, che giovedì pomeriggio ha presentato presso la sala Gebbia della Biblioteca Comunale di Maddaloni il suo libro “Olivia e le altre – la normalità del male nel diario di una magistrata”. L’evento è stato promosso ed organizzato dalle associazioni sorelle “Alberto Tixon” e “Maddaloni Donna”, con il patrocinio del Comune di Maddaloni. L’evento è stato aperto dai saluti del sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo che ha sottolineato l’importanza dei temi trattati nel volume come quello della violenza sulle donne o sui minori. Hanno preso poi rispettivamente la parola, presentati dal moderatore, il giornalista Domenico Letizia, Raffaella Perrella, professore associato del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e collaboratrice della dottoressa Russo in diversi casi riportati nel libro, e Rossana Ferraro, membro CREG dell’Università Tor Vergata. Ad intervallo tra i due interventi c’è stata la lettura di alcuni passi del libro da parte dell’avvocato Filomena Farina.

In chiusura ha preso la parola Diana Russo che ha sottolineato l’importanza dell’intervento e del lavoro della magistratura in questi casi di violenza così complessi ed ha invitato i presenti a continuare a credere nella giustizia e nell’operato delle istituzioni.

A chiudere l’incontro è stato un brindisi di buon augurio. La manifestazione può dirsi sicuramente riuscita. Non solo la sala era piena, ma alcuni dei presenti provenivano anche dalla provincia di Napoli. Oltre al sindaco De Filippo, in sala erano presenti diversi esponenti dell’amministrazione comunale come l’assessore all’Ambiente Claudio Marone, i consiglieri di maggioranza Salvatore Mataluna e Gaetano Nuzzo ed esponenti di minoranza come l’avv. Alfonso Formato. A termine della manifestazione, le due associazioni hanno donato alla dott.ssa Russo una targa a ricordo dell’evento.

FOTO DI ARTURO CERRETO