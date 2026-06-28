Oltre il Campo, anche con UNICEF la gioia dei ragazzi e la forza dell’Integrazione al campo Ester di Barra.

Si è svolta il 22 giugno al Centro Ester di Barra una nuova, speciale, grande manifestazione.

Ci sono giornate che non si limitano a scorrere, ma lasciano un’impronta indelebile nel cuore. La giornata del 22 giugno al Centro Ester di Barra è stata esattamente questo: un’autentica festa di integrazione, accoglienza e fratellanza che ha unito il cuore di Napoli a quello di ragazzi provenienti da tutto il mondo.

Come ha giustamente detto con emozione la Presidente dell’UNICEF Campania, Emilia Narciso: “Non so se riusciremo a descrivere questa giornata”. La gioia immensa che abbiamo letto negli occhi dei ragazzi è qualcosa di semplicemente inspiegabile. Si, ed è proprio per questo, su sollecitazione dei minori stranieri e delle loro comunità, che abbiamo fatto un’ altra promessa: “Oltre il Campo” ritornerà a settembre! E ci tengo a dirvi che Officina delle Idee, ideatrice dell’iniziativa è già a lavoro per la prossima edizione e anche questa promessa fatta ai nostri ragazzi, diventerà realtà.

Un intenso torneo di Calcio Balilla: Istituzioni e Ragazzi insieme!

Il vero cuore pulsante dell’evento è stato abbattere ogni barriera.

Il momento più bello e significativo? Il torneo di calcio balilla, che ha visto gareggiare insieme, fianco a fianco, le istituzioni e i ragazzi; Tra risate, tifo e una complicità bellissima, abbiamo dimostrato che lo sport unisce tutti, senza distinzioni. Cosa possiamo aggiungere… è stato magico!

Il GRAZIE più grande va alle Cooperative Sociali e ai Tutori.

Siete e sarete VOI il centro e l’anima di questa iniziativa. Grazie per lo straordinario amore e l’impegno infinito con cui avete accompagnato i ragazzi:

Coop, Happy, Coop Apeiron, La Casa di Maria Francesca (Castel Volturno), La Casa di Lù (Comunità alloggio coop. Il Canguro), Comunità Sabir (Mondo in cammino Empatia), Korogocho (Mondo in cammino), Comunità alloggio Namasté, MSNA Mercogliano…ed altri.

Un ringraziamento speciale a tutti i tutori e alle tutrici volontarie che hanno accompagnato personalmente i ragazzi, dimostrando una sensibilità straordinaria oltre alle Istituzioni e gli Ospiti presenti.

Grazie di cuore a chi ha creduto in questo progetto promosso dall’Associazione Officina delle Idee con l’UNICEF Campania e l’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Campania, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli (sotto l’egida di Napoli Capitale Europea dello Sport e il sostegno dell’assessora Emanuela Ferrante).

Grazie di cuore per essere scesi “in campo” con noi:

-Giovanni Galano (Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza)

-Carlo Puca (Assessore del Comune di Napoli)

-Claudia Campobasso (Protezione Civile)

-Aniello Esposito (Consigliere Comunale)

-Salvatore Palantra (Consigliere della 6° Municipalità)

-Ilaria Perrelli (Presidente Consulta condizione della donna Regione Campania)

-Shervin Haravi (Avvocata e attivista per i diritti umani)

Un immenso grazie a Pasquale Corvino per aver messo generosamente a disposizione la struttura e a tutto lo staff del Centro Ester, che ha dimostrato una professionalità e una sensibilità uniche, lavorando instancabilmente dietro le quinte.

Grazie anche a Fabiana Russo per averci emozionato con la sua voce (cantando l’Inno d’Italia e “Scetateve”), grazie all’energia travolgente di Massimiliano Cimino e Gennaro Sacco che hanno fatto ballare e cantare tutti i ragazzi a fine giornata!

Un grazie speciale ai Partner e Amici della Solidarietà

Un evento così grande, ha bisogno di grandi cuori.

Grazie per il supporto, le coccole e la logistica a:

La CNL 1930 e il Consorzio Terre Italiane di Stefano Luciano con Tutta Frutta Più Buona | Il Gruppo Langella di Marco Langella | Cuori di Sfogliatella di Antonio Ferrieri con le sue famose sfogliatelle | La Gelateria Delgallo di Ciro Verde con i suoi superlativi gelati | Social Center Village | Fondazione Adastra | Spicco il Volo | Brand Storm | Agricall | Mizuno | Nova Vision | Ferrarelle | AEG Pubblicità | Garage 74 | Silan | Domus Novus …e tutti coloro che hanno reso possibile questo miracolo di solidarietà.

Ed a settembre, nuovamente insieme, promessa di scout… E grazie anche agli altri, meritevoli, che non abbiamo avuto modo di ringraziare.

A presto, sempre di più.