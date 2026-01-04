“Oltre l’Orizzonte APS” dona un assegno alla Fondazione Santobono Pausilipon: inizia ufficialmente il progetto “A Francesco Pio Angelico”

I volontari dell’associazione di promozione sociale Oltre l’Orizzonte, venerdì 2 gennaio 2026, hanno donato alla Fondazione Santobono Pausilipon un assegno della cifra di 3450,42 euro, destinato al supporto del reparto di neurochirurgia pediatrica insieme ad una targa in memoria di Francesco Pio Angelico. Il bambino, che oggi non c’è più a causa di un tumore cerebrale raro e aggressivo, era stato curato dal reparto di Neurochirurgia Pediatrica proprio dell’Ospedale Santobono-Pausilipon.

L’incontro si è svolto all’interno del padiglione Ravaschieri dell’ospedale partenopeo alla presenza della dottoressa Lucia Quaglietta che aveva avuto in cura Francesco Pio e che ricordava con estrema commozione il piccolo e la sua famiglia.

“Il nostro desiderio era quello di mantenere vivo il ricordo di Francesco Pio trasformando il suo nome in un gesto d’amore per altri bambini. È questo lo spirito con il quale nasce questa iniziativa e questo progetto: emozione, soddisfazione e tanta gratitudine sono i sentimenti predominanti in questo momento. La nostra forza come associazione di volontariato sta nelle persone che nelle piazze e nei teatri ci ascolta, capisce e sceglie di collaborare. Ma non finisce qui, stiamo già lavorando ad un nuovo progetto con il Santobono”, ha dichiarato Valeria Feola, vicepresidente di Oltre l’Orizzonte APS.

Durante la giornata inoltre la befana, insieme a due elfi, ha distribuito calze, dolciumi e giocattoli a tutti i bambini del Padiglione e a una parte del Pronto Soccorso dell’Ospedale.

Dal recupero e supporto dei minori alle iniziative nelle case di riposo, dai progetti per la solidarietà a Gaza all’animazione e al sostegno ai reparti pediatrici ospedalieri sono queste le attività di Oltre l’Orizzonte APS, Associazione di promozione sociale nata nel settembre 2025, frutto di un lungo percorso condiviso da un gruppo di volontari uniti da anni di esperienza e passione nel mondo del volontariato.

L’associazione, che nel mese scorso ha iniziato una collaborazione con La Brigata Solidale nell’ambito di un progetto per i senzatetto, concentra la propria attività principalmente in Campania, Lazio e Lombardia ed è sempre alla ricerca di volontari.

Nella foto (in allegato) della consegna, da sinistra verso destra: Salvatore Cardinale, Mimmo Pisano, Flavia Matrisciano direttore della fondazione Santobono Pausilipon, Valeria Feola, vicepresidente dell’associazione Oltre l’Orizzonte APS, Dott.ssa Lucia Quaglietta, responsabile del reparto di Neuro-Oncologia.