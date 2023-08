Ieri , sabato 26 agosto 3023, é stato reso omaggio a Rosario De Felice il 29enne rimasto a lungo in coma e poi in sedia a rotelle per la grave forma di paralisi di cui era rimasto vittima per via dell’incidente in autostrada del 2008 , é deceduto per via di una crisi respiratoria e dei precedenti problemi ai polmoni di cui soffriva .

La storia del giovane é simbolo di coraggio e forza , quello di non abbattersi e cercare di riuscire di affrontare con dignità tutte le avversità che la vita gli ha messo davanti.

Palloncini bianchi e applausi sono volati nel cielo con lui nel mentre che la sua bara usciva dalla chiesa, sostenuta dagli amici.

Le società sportive, amici , compagni di squadra, le istituzioni sportive presenti alla celebrazione hanno dimostrato quanto la sua anima fosse buona e la amassero tutti .

“Ora brilla una quinta stella lassù , che purtroppo manca qui” scrivono i suoi genitori sulla sua pagina facebook , Rosario rimarrà per sempre farò di ispirazione.

L’iniziativa: Ciro Guerriero presidente di Caserta Kest’è , dopo il rito funebre ha informato alcuni amici amministratori di collaborare fattivamente all’istallazione della 5 stella vicino alle 4 già esistenti , rendendo la notizia pubblica sulla sua pagina fb…lassú ora brilla una 5^ stella… che manca purtroppo qui!!!