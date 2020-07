Onore a Carlo di Borbone . A suo nome la piazza antistante la Reggia

Caserta. Si è da poco concluso il” battesimo” di Piazza Carlo di Borbone, la Piazza antistante la Reggia di Caserta fino ad oggi nota come Piazza Carlo III. Un cambio di rotta significativo finalizzato a valorizzare la storia del territorio casertano e l’apporto ad esso dato dalla dinastia Borbonica. All’evento hanno presenziato, fra gli altri il Sindaco Carlo Marino e l’ assessore Emiliano Casale oltre che il Presidente del Consiglio Comunale Michele De Florio ,il capogruppo PD al consiglio comunale di Caserta Andrea Boccagna e il Presidente della Storia Patria Alberto Zaza d’ Aulisio.

” Siamo interessati, ol piu’ possibile- ha dichiarato l’ assessore Emiliano Casale – ad un processo di recupero di verità storiche che riguardano la Reggia e , quindi, la nostra città”.

” In quest’ottica- continua- come amministrazione comunale, abbiamo accolto con piacere l’ istanza avanzata dal cultore di storia casertana Nando Astarita affinché’ questa nostra piazza fosse intitolata a Carlo di Borbone. Si’ perchè il Re a cui tutti siamo profondamente debitori per aver voluto la sua nuova Reggia proprio qui a Caserta”.

Il cambio del nome della Piazza non è casuale: il sovrano , consorte della Regina Amalia e mecenate di Luigi Vanvitelli, divento’ Re Carlo III solo quando , lasciato il trono di Napoli al figlio Ferdinando , sali’ sul trono di Spagna.

” La storia della Reggia e della Città di Caserta- spiega Emiliano Casale – sono legate al Re Carlo di Borbone dal momento che il sovrano con il nome di Carlo III vivrà in Spagna un’ altra storia che non è quella che appartiene al Regno di Napoli,non è quella che appartiene alla nostra Reggia e non è quindi quella che appartiene a questa città. Perciò’ attribuendo da oggi a quesdta piazza il nome piu’ appropriato di Piazza Re Carlo di Borbone abbiamo voluto riconoscere appieno il ruolo che questo Re ha avuto direttamente con il territorio casertano”.

” Voglio ringraziare – ha concluso Casale- l’ex assessora Tiziana Petrillo con la quale presentai alla Giunta per la prima volta la proposta di delibera alla Giunta Comunale.