Open Day a Villa Sofia, la prima comunità per anziani di Villa Literno

VILLA LITERNO (CE) – È l’unica comunità per anziani di Villa Literno. Tra le poche dell’Agro Aversano. La sua posizione la rende in grado di servire un ampio bacino di utenti, che comprende anche i Comuni a Nord di Napoli, ma si raggiunge con facilità da ogni angolo della Campania e del Basso Lazio. A gestirla è “Cosmea”, una cooperativa sociale di giovani professionisti che hanno deciso di impegnarsi nella cura e nell’assistenza della cosiddetta terza età.

“Villa Sofia” nasce da un’idea ambiziosa” – dichiara l’amministratore Domenico Cioce, 43 anni, avvocato – “ricreare in una struttura residenziale per anziani, autosufficienti e non, quell’ambiente familiare che consenta agli ospiti di sentirsi davvero a casa, circondati dall’affetto delle persone care”. Domenica 9 febbraio 2020, dalle 10:30, “Villa Sofia”, in via San Sossio, 25, aprirà le sue porte. Tutti avranno la possibilità di visitare la struttura, i suoi spazi, il suo bellissimo giardino, e conoscere gli operatori e coloro che ogni giorno ci lavorano per renderlo il luogo ideale per i nostri cari.

“Il posto dove” – spiega Cioce – “vorremmo stare noi, un giorno, quando magari in casa da soli non ci sentiremo più sicuri”. L’open day sarà preceduto dal rito della benedizione; seguiranno i saluti di Cioce e delle autorità presenti. Poi, il tour nella dimora, che si concluderà con un buffet. “Villa Sofia” è una comunità/alloggio per anziani che sorge in località San Sossio, a pochi passi dalla chiesa, lontano dal traffico della città, dove il tempo sembra essersi fermato e il benessere si sente nell’aria.



Immersa nel verde, è disposta su una superfice di 900 metri quadrati, con un patio, un ampio giardino, un gazebo, panchine, giostrine per i bambini e una piscina. Organizzata su due piani, collegati da una pedana mobile, la villa possiede dai 14 ai 16 posti letto, divisi in camere arredate con gusto ed eleganza e dotate di ogni confort, per assicurare un soggiorno sereno e rilassante. Ampie e luminose, sia le singole che le doppie, talune con balcone, hanno tutte un bagno privato, un impianto di riscaldamento centralizzato, un sistema di ricambio e di purificazione dell’aria, e un secondo sistema di riscaldamento e di raffreddamento autonomo, una lampada di cortesia, un televisore e un campanello di chiamata, per ogni esigenza.

Gli assistenti della cooperativa aiutano gli ospiti nella cura quotidiana e nei bisogni della persona, stimolando il recupero e il mantenimento dell’autonomia. Il servizio di assistenza notturna, oltre che gestire le emergenze, garantisce verifiche programmate nelle camere. Almeno un giorno a settimana, poi, ogni anziano è sottoposto a visite di controllo, eseguite da un medico di base incaricato della struttura e, laddove necessario, a un consulto psicologico. “Villa Sofia” dispone di una cucina interna e offre un eccellente servizio di ristorazione, che assicura un’alimentazione sana, diversificata e personalizzata.

L’igiene degli ambienti è un impegno maniacale. In “Villa Sofia” la solitudine non esiste. Sette giorni su sette, un’equipe di lavoro, formata da operatori sanitari e sociali e da una sociologa, si occupa di ogni aspetto della vita quotidiana degli anziani, con programmi di socializzazione e attività di laboratorio ludiche e ricreative, per impegnare al meglio il tempo. Chi, invece, ha solo voglia di relax e di tranquillità può godere dell’area verde attrezzata o sedersi a bordo piscina.



Poiché il Web e i social network si stanno rivelando un’opportunità importante dal punto di vista relazionale per gli anziani, “Villa Sofia” avrà l’accesso gratuito a Internet e delle postazioni pc/tablet a disposizione degli ospiti. La cooperativa “Cosmea” ha ideato, tra l’altro, una procedura semplice, accessibile dal sito www.villasofiaalloggioanziani.it, per prenotare un soggiorno o per acquisire informazioni e notizie utili.