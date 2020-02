Open day al 17° RAV “ACQUI” di Capua

CAPUA – Si è svolta, giovedì 20 febbraio 2020, nella Caserma “O. Salomone”, sede del Comando della Divisione Acqui e del 17° Reggimento Addestramento Volontari “Acqui”, una giornata dedicata all’Open day in favore dei giovani aspiranti Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP-1), canditati per le prossime selezioni.

L’attività informativa e promozionale ha permesso di avere un contatto relazionale con 114 candidati VFP-1 provenienti dalla provincia di Caserta e Napoli ed ha consentito di avvicinarli in maniera concreta alla realtà dell’Esercito Italiano.

Infatti, dopo i saluti iniziali del Comandante del 17° RAV, Colonello Giuseppe Zizzari, un team di Ufficiali, Comandanti di Plotone ed Istruttori dei Battaglioni Addestrativi ha proseguito l’evento informativo illustrando ai giovani candidati, tramite la riproduzione di alcuni filmati, le attività precipue della Forza Armata in ambito nazionale ed internazionale e proiettando, successivamente, un breve briefing informativo inerente il corso di formazione di base che si svolge presso i quattro reggimenti che addestrano periodicamente i VFP-1.

A seguire, i partecipanti hanno visionato con particolare interesse alcuni mezzi, materiali ed equipaggiamenti in dotazione all’Esercito Italiano, esposti in una mostra statica allestita dal Reparto Comando Supporti Tattici della Divisione Acqui.

A conclusione dell’attività, i giovani candidati hanno avuto modo di cogliere alcuni momenti di vita quotidiana che un soldato conduce in un reggimento addestrativo, assistendo, inoltre, ad una sessione di addestramento al CAGSM (Circuito Militare Ginnico Sportivo Militare) e ad un’attività tattica della “squadra fucilieri in attacco”, eseguite dai VFP-1 del 3° blocco 2019, attualmente in addestramento al 17° RAV.