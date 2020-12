Open day virtuali. Grande successo dell’ITI-LS “F.GIORDANI”

Grande successo dell’ITI-LS “F.GIORDANI” in occasione del doppio appuntamento virtuale che si è

svolto il 12 e il 13 dicembre 2020 sulla piattaforma Microsoft Teams in uso presso l’istituto. Difatti

il giorno 12, dalle ore 15 alle ore 18, e il giorno 13 dalle ore 09 alle ore 12, l’istituto ha svolto ben

due open day virtuali che hanno ricevuto larghi consensi e partecipazione da parte di genitori e

alunni. Le famiglie hanno potuto inoltrare richiesta di partecipazione ai due eventi attraverso un

sistema di prenotazione organizzato sulla piattaforma dedicata Eventbrite; in fase di prenotazione

i genitori hanno potuto, in prima istanza, esprimere dubbi e inoltrare domande a cui è stata fornita

risposta durante gli open day. Ma anche durante gli stessi open day i genitori hanno potuto

effettuare ulteriori domande alle quali i docenti delle varie specializzazioni hanno puntualmente

fornito risposta. I due Open Day si sono aperti con il saluto del Dirigente Scolastico, Dott.ssa

Antonella Serpico e la visita dell’istituto attraverso la grande novità del Tour virtuale, disponibile al

seguente link:

http://www.webtvgiordanicaserta.it/listing/giordanicaserta/News2021/TOUR_VIRTUALE/index.ht

ml.

Successivamente si sono succedute le 7 specializzazioni:

• Trasporti e Logistica

• Elettronica e Elettrotecnica

• Chimica dei Materiali e Biotecnologie

• Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

• Informatica e Telecomunicazioni

• Meccanica e Meccatronica

• Sistema Moda

I docenti delle singole specializzazioni hanno illustrato l’Offerta Formativa, i piani di studio,

nonché gli sbocchi lavorativi e le innumerevoli possibilità che l’istituto offre mediante le

attività di PCTO(Alternanza Scuola Lavoro); sono stati illustrati anche i progetti in lingua attivi

presso l’istituto, e le attività di laboratorio teatrale e musicale che consentono ai ragazzi

provenienti dalle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale di continuare il

percorso intrapreso. Ultimo, ma non di minore importanza, l’intervento del Sig. L. Marotta in

rappresentanza di R-Store, azienda partner di Apple, il quale ha illustrato le specifiche

dell’innovativo progetto, Classi Digitali, avviato lo scorso anno presso il liceo scientifico opzione

scienze applicate del Giordani ed esteso da quest’anno nelle classi della specializzazione di

informatica. In virtù di tale progetto l’istituto è andato ben oltre la classe 2.0; infatti la

sperimentazione 2.0 è stata integrata dalla didattica dell’iPad e della Apple TV, ottenendo

un’interazione immediata tra i dispositivi dei ragazzi e quello del docente durante la lezione in

presenza, con la possibilità di connettersi all’Apple TV superando la tradizionale LIM, e

garantendo così una maggiore interazione. Il successo degli open day del 12 e del 13, è stato

confermato anche dall’ attiva partecipazione agli open lab virtuali tenuti nelle giornate del 15 e

16 dicembre, durante i quali le singole specializzazioni hanno dedicato un’intera ora a

mostrare, nonché a coinvolgere i tanti ragazzi che ne hanno fatto richiesta, con apposito

modulo di registrazione, le innumerevoli attività di laboratorio che si svolgono nell’istituto. Ma

gli appuntamenti organizzati dal Giordani non si fermano al mese di dicembre, perché altri due

open day si svolgeranno nel mese di gennaio, il 16 e il 17, a cui è possibile prenotarsi mediante

i seguenti link:

• 16 gennaio: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-vopendaygiordani-2020-16-

gennaio-2021-132772246363

• 17 gennaio: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-vopendaygiordani-2020-17-

gennaio-2021-132774467005

Anche gli open lab si ripeteranno nei giorni 19 e 20 gennaio. Per registrarsi è sufficiente accedere

al modulo disponibile al seguente link:

https://forms.gle/x3R5jPrqnsd9KBv66

In aggiunta l’istituto metterà a disposizione delle famiglie un supporto per le iscrizioni online, che

è possibile richiedere accedendo al seguente modulo di richiesta:

https//forms.gle/BsD3vpX9NDYecA