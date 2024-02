Operai della JABIL di Marcianise preoccupati per il loro futuro.

Attraverso una nota dei rappresentanti sindacali in azienda (RSU) i lavoratori dello stabilimento di Marcianise della multinazionale Jabil , chiedono chiarimenti in merito alla fine della cassa integrazione a maggio di quest’anno .

La Jabil, nonostante abbia deciso di cambiare parte della produzione verso un segmento di mercato rivolto al green economy e alla meccatronica e nonostante possa usufruire di operai altamente specializzati in questi settori, continua a non sbloccare la situazione di stallo dei lavoratori in cassa integrazione.