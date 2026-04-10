Ordine dei medici. Approvato il rendiconto finanziario

«L’Assemblea generale degli iscritti ha approvato sia il rendiconto finanziario per l’esercizio 2025, che presenta un avanzo economico, sia il preventivo finanziario 2026 in pareggio, dove si evidenzia una gestione oculata delle risorse, con riduzioni di spesa in diverse voci rispetto all’anno precedente e investimenti mirati nelle attività istituzionali e nei servizi agli iscritti. L’Ordine è l’esempio di come un’amministrazione pubblica possa essere virtuosa ed efficiente». Queste le parole del presidente Carlo Manzi a margine dell’Assemblea tenutasi giovedì 9 aprile nella sede istituzionale dell’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Caserta.

L’approvazione del rendiconto finanziario 2025 e del preventivo 2026 dell’Ordine è avvenuta all’unanimità. La relazione tecnica è stata a cura del consigliere tesoriere Giovanni Cerullo.

Il presidente Manzi ha poi continuato: «Sono onorato e soddisfatto di presiedere un Consiglio Direttivo così attento e affezionato alla categoria e al territorio. Il mio ringraziamento va anche ai funzionari dipendenti dell’Ente, il loro impegno negli anni ci ha fatto diventare il gold standard, soprattutto per i servizi che offriamo ai nostri iscritti. In particolare nel 2025 il Consiglio Direttivo ha rivolto la propria attenzione ai giovani tramite il finanziamento di borse di studio per master di II livello; ai senior over 80, approvando la riduzione della tassa al 50%; e anche alla cittadinanza attraverso iniziative di prevenzione della salute, culturali e di beneficenza. L’oculata gestione economica e finanziaria ha anche favorito la scelta dell’Assemblea di rafforzare il patrimonio dell’Ente valutando l’acquisto di una nuova sede istituzionale e amministrativa che abbia caratteristiche di avanguardia dal punto di vista estetico, di sostenibilità energetica e di funzionalità per gli iscritti».

Sono 7549 gli iscritti all’Ordine dei Medici di Caserta, di questi 6976 sono i medici chirurghi, 851 gli odontoiatri, 278 i doppi iscritti.