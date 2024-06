ORTA DI ATELLA. INSEGNANTE FESTEGGIA LA SPECIALIZZAZIONE AL SOSTEGNO E NON MENZIONA IL MARITO NELLE DEDICHE. LUI LA MINACCIA DI MORTE.

Ricevuto, pubblichiamo.

Quello che sarebbe dovuto essere un giorno di festa per una insegnante che aveva appena raggiunto l’ambita specializzazione al sostegno, si è invece trasformato in un incubo a causa del comportamento del marito che, anziché gioire del traguardo raggiunto, l’ha minacciata di morte e di darle fuoco perché non sarebbe stato ricompreso tra le persone a cui la donna, nella giornata di ieri, avrebbe, in alcuni post, dedicato la raggiunta specializzazione.

E’ accaduto nel pomeriggio odierno a Orta di Atella, nel casertano, dove i carabinieri, intervenuti presso la residenza dei coniugi, su richiesta della vittima, hanno tratto in arresto l’uomo che, anche in loro presenza, ha ribadito le citate minacce.

Presso gli uffici del Comando Stazione di Orta di Atella la donna ha sporto denuncia querela per i fatti odierni aggiungendo che, già da tempo, era vittima di ingiurie e violenze psicologiche da parte del marito, con cui è sposata da trent’anni, precisando, però, che detti comportamenti non erano mai sfociati in aggressioni fisiche.