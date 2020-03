Ospedale a moduli, Grimaldi: “De Luca utilizzi quelle risorse per completare il policlinico di Caserta”

«Anziché pensare alla costruzione di un nuovo ospedale, De Luca farebbe bene a dirottare risorse ed energie per il completamento del policlinico di Caserta, ospedale atteso da tempo da nostro territorio e in grado, certamente, di supportare l’emergenza Coronavirus con i suoi reparto e i suoi posti letto». Commenta così il consigliere regionale Massimo Grimaldi, vice coordinatore regionale di Forza Italia, la gara pubblicata dal governatore per la realizzazione di un ospedale a moduli da realizzarsi in Campania per affrontare l’epidemia Covid-19. «La mancata realizzazione del policlinico costituisce un doppio danno per Caserta, visto che nel piano ospedaliero regionale sono assegnati dei posti letto ad un ospedale che non esiste». «Questa emergenza non faccia sprecare risorse ma serva per aumentare l’offerta sanitaria. Partendo da Caserta».