OTGL riparte con la nuova stagione teatrale: al via i corsi e il nuovo percorso Musical

Officina Teatrale Generazione Libera (OTGL) è pronta a inaugurare la nuova stagione teatrale 2026/2027 con tante novità dedicate a bambini, adolescenti, giovani e adulti.

Anche quest’anno il Teatro Off si conferma un punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi al mondo del teatro, mettendo al centro la crescita personale, la creatività e la condivisione attraverso l’arte scenica.

Tra le principali novità della stagione ci sarà il nuovo percorso Musical, che unirà teatro, canto e danza in un’unica esperienza formativa, offrendo ai partecipanti la possibilità di sviluppare competenze artistiche complete e di vivere il palcoscenico a 360 gradi.

Nelle prossime settimane saranno aperte le iscrizioni ai laboratori teatrali e sarà possibile partecipare agli Open Day, in programma il 23 e il 25 settembre 2026, pensati per permettere a tutti di conoscere i docenti, visitare gli spazi e provare gratuitamente le attività.

La presentazione ufficiale della stagione teatrale si terrà durante la conferenza stampa di sabato 5 settembre 2026 alle ore 10:30, presso il Teatro Off, durante la quale saranno illustrati il cartellone, i corsi, le iniziative culturali e i progetti previsti per il nuovo anno.

OTGL coglie inoltre l’occasione per rivolgere un appello alle imprese e alle attività commerciali del territorio che desiderano sostenere la cultura locale. È infatti aperta la campagna di ricerca sponsor per la stagione teatrale 2026/2027. Le aziende interessate potranno contribuire alla realizzazione delle attività attraverso formule di sponsorizzazione personalizzate, ottenendo visibilità all’interno della comunicazione della stagione e degli eventi organizzati dall’associazione.

«Il teatro è un luogo di incontro, crescita e partecipazione. Sostenere una stagione teatrale significa investire nella cultura e nella comunità. Per questo invitiamo aziende e professionisti del territorio a condividere con noi questo percorso. OTGL continuerà ad offrire uno spazio aperto ai giovani, alle famiglie e a tutti coloro che credono nel valore del teatro come strumento di crescita, inclusione e partecipazione.»

Per informazioni sui corsi, sulle iscrizioni e sulle opportunità di sponsorizzazione è possibile contattare OTGL attraverso i propri canali social (Instagram: Otgl.teatro; Tik Tok: otgl_teatro; Facebook: Officina Teatrale Generazione Libera.), via email (otgl.teatro@libero.it), via whatsapp (389 941 1955) o direttamente presso il Teatro Off, sito in Vicolo N. Abbagnano N 6 Caserta.