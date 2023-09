P.N.R.R. 1.300.000 Euro, A Casagiove per la scuola

Previsti nel PNRR, per Casagiove, i fondi per la realizzazione di una mensa scolastica e di un nuovo asilo nido pubblico.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sta portando benefici tangibili alle comunità locali in tutta Italia, e Casagiove non fa eccezione. Stanno per arrivare fondi significativi per migliorare l’accesso all’istruzione e all’assistenza all’infanzia.

Grazie al PNRR, sono stati stanziati ingenti finanziamenti per la costruzione di una moderna mensa scolastica e di un nuovo asilo nido nella città di Casagiove.

“Questi progetti non solo migliorano l’infrastruttura educativa locale, ma sostengono anche le famiglie nel conciliare lavoro e cura dei figli – queste sono le parole dell’Assessore all’urbanistica e lavori pubblici, Arch. Carlo Marchesin che ha aggiunto – I progetti finanziati dal PNRR non solo migliorano l’accesso all’istruzione e all’assistenza all’infanzia, ma anche la qualità della vita nella comunità di Casagiove. Questi investimenti creano opportunità di lavoro per gli abitanti locali, stimolando l’economia locale e promuovendo la crescita sostenibile”.

Sulla realizzazione della mensa scolastica l’Assessore comunale ha dichiarato: “La mensa scolastica è un elemento essenziale del sistema educativo, che contribuisce al benessere e alla nutrizione dei giovani studenti. Grazie ai finanziamenti del PNRR, Casagiove sarà in grado di realizzare una mensa moderna e funzionale. Questa struttura, che sarà progettata con attenzione alla sicurezza delle strutture, vedrà la luce presso il plesso Aldo Moro di Piazza degli Eroi. Per la realizzazione della struttura l’importo finanziato è di 580.000 Euro”.

Sul nuovo asilo nido Marchesin ha precisato: “Il finanziamento del PNRR permetterà a Casagiove di costruire un nuovo asilo nido, garantendo un ambiente sicuro e stimolante per i bambini più piccoli. Questo asilo nido sarà dotato di spazi adeguati e attrezzature moderne, assicurando che i bambini ricevano l’attenzione di cui hanno bisogno per crescere in modo sano e felice. Oggi, in città, non esiste un asilo nido pubblico; quello che sarà realizzato, accanto alla scuola dell’infanzia Basile in via Brescia prevederà quattro corpi di fabbrica ricordando, le casette disegnate dai bimbi, collegati tra loro. La ricettività prevista sarà di 30 posti. Costo totale dell’intervento sarà di 738.000 Euro totalmente finanziati con il PNRR”.