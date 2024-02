Paperdi’ Caserta in casa della Paffoni Fulgor Omegna per vincere

«Controllo del tempo e del gioco e soprattutto essere solidi e concreti contro una squadra che spreca poco o niente e fa della continuità nei quaranta minuti una delle sue armi migliori»: è questa, secondo il senior assistant Maurizio Bartocci, la chiave fondamentale del confronto tra la Paperdì Caserta e la Paffoni Omegna, «una squadra molto profonda, con tantissimi giocatori e grandissima qualità sia sul perimetro che dentro l’area; una compagine solida, intensa, che collabora molto bene in attacco e in difesa, ed ha energia e qualità. Noi – continua il tecnico bianconero – dovremo aumentare la nostra intensità difensiva, non permettere ad Omegna di giocare le sue linee di passaggio e negli spazi dove vuole attaccare e costruire i propri tiri. Dobbiamo ripartire dall’intensità messa in difesa contro Montecatini per giocare alla pari un altro scontro fondamentale sulla strada della salvezza».

È volontà della compagine casertana cercare di dare seguito al buon momento delle ultime settimane con un altro colpo in trasferta. La squadra di Ciro Dell’Imperio sarà impegnata domani, sabato 3 febbraio, alle ore 21.00 in casa della Paffoni Fulgor Omegna per avvicinarsi alla zona playout. Nelle fila della squadra di Ugo Ducarello ci sarà il vecchio compagno Damir Hadzic, trasferitosi in Piemonte la scorsa settimana.

Il match tra la Paperdi e la Paffoni Fulgor Omegna verrà diretta da Marco Zuccolo di Pordenone e da Lorenzo Zanelli di Motte di Livenza, in provincia di Treviso. Al tavolo Matteo Pezzini di Cameri (Novara) sarà il segnapunti, Alice Colliva di Oleggio (Novara) ricoprirà il ruolo di cronometrista mentre Elisa Morello di Torino sarà ai 24 secondi.

La diretta del confronto sarà trasmessa in streaming sul web sulla piattaforma LNPPass per gli abbonati al servizio ed in radiocronaca sulle frequenze di Radioprimarete Caserta. Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Paperdi Juvecaserta 2021 (Instagram e Facebook).

Nella ventiduesima giornata di campionato ci saranno altri tre anticipi al sabato assieme al match dei bianconeri. Sempre alle 21.00 la palla a due tra Logiman Pallacanestro Crema ed Akern Libertas Livorno, mentre trenta minuti prima inizieranno Lissone Interni Brianza Casa Basket-Gema Montecatini e Rimadesio Desio-SAE Scientifica Legnano. Tutti gli altri match alle 18.00 di domenica 4 febbraio: Fabo Herons Montecatini-BPC Virtus Cassino, Caffè Toscano Pielle Livorno-Fiorenzuola Bees, Solbat Piombino-Bakery Basket Piacenza, Lars Virtus Arechi Salerno-Geko PSA Sant’Antimo e Del Fes Avellino-NPC Rieti.

Questa la classifica: Fabo Herons Montecatini, Caffè Toscano Pielle Livorno, Akern Libertas Livorno 32 Gema Montecatini 26, Lissone Interni Brianza Casa Basket, Logiman Pallacanestro Crema, Paffoni Fulgor Omegna, Solbat Piombino, Geko PSA Sant’Antimo 22, Fiorenzuola Bees, Del Fes Avellino, BPC Virtus Cassino 20, SAE Scientifica Legnano, Rimadesio Desio, Bakery Basket Piacenza 18, NPC Rieti 14, Lars Virtus Arechi Salerno 9*, Paperdi Caserta 6.

* tre punti di penalizzazione