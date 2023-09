PARCHEGGI: PER TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE NON SI PAGHERÀ LA SOSTA NELLE STRISCE BLU

Per tutto il mese di settembre la sosta nelle strisce blu sarà gratuita. La decisione è stata adottata per completare l’attività di perfezionamento di alcuni servizi innovativi legati al nuovo sistema di parcheggi e di mobilità della Città di Caserta. Il nuovo progetto, infatti, prevede una vera e propria rivoluzione di tutto il comparto mobilità, che richiede ancora qualche settimana per essere messo a punto in maniera definitiva.

Nel frattempo, lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 settembre saranno sostituiti tutti i pannelli Ztl suo territorio cittadino, in conformità alle linee guida ministeriali. Inoltre, lunedì 4 settembre verrà ripristinato il pannello della Ztl in Corso Trieste, che sarà operativo già da martedì 5 settembre.