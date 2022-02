Parcheggio Pollio:Venerdì i lavoratori licenziati incontrano il Sindaco

Caserta. Il parcheggio dell’ ex Caserma Pollio continua a far discutere. L’ area , sita in via Vittorio Veneto, come noto lo scorso 22 gennaio, in seguito alla scadenza della proroga concessa alla Sea Services SRL, fu transennata dalla Polizia Municipale.

La Sea Services SRL , società’ che fino ad allora aveva gestito il parcheggio , nella stessa serata del 21 gennaio fece pervenire ai lavoratori, circa 14, una lettera di licenziamento per giusta causa.

Il giorno dopo, a scendere in campo fu Michele Picozzi, rappresentante sindacale della Fiadel , il quale , chiese un incontro urgente con il Sindaco Carlo Marino , L’ Assessore al ramo Emiliano Casale e il Dirigente Comunale Francesco Biondi per chiarire con loro la situazione dei lavoratori.

Dopo aver atteso per giorni una convocazione mai pervenuta, nella mattinata di ieri , martedì 1 febbraio , il segretario della Fiadel , e alcuni dei lavoratori licenziati dalla Sea Service Srl , si sono recati a Palazzo Castropignano fuori l’ufficio del Sindaco Carlo Marino che, in quel momento però’,si trovava fuori sede per impegni istituzionali.

Ad accogliere Michele Picozzi e i lavoratori c ‘era l’Assessore e Vicesindaco Emiliano Casale il quale , dopo aver parlato telefonicamente con il Sindaco, ha comunicato ai presenti l’ intenzione di organizzare un incontro ufficiale fra le parti per venerdì 4 gennaio.

fino a questo punto tutto sembra essere andato per il verso giusto anche se , il responsabile della Fiadel Michele Picozzi continua ad essere piuttosto preoccupato :

“Un’ area ,come quella del Parcheggio Pollio ,deve al più presto essere riaperta -ha spiegato Picozzi- e’ utile sia alla viabilità’ cittadina che alle casse comunali . Secondo fondati rumors- ha poi continuato- ,sembra che il Dirigente Comunale Francesco Biondi abbia individuato nella TMP , l ‘azienda alla quale affidare temporaneamente la gestione del parcheggio fino all’espletamento di una nuova gara.

Siamo favorevoli a tale decisione – ha commentato Michele Picozzi- ma la condizione e’ sempre la stessa.; All’ azienda affidataria dell’area, sia essa temporanea o definitiva , va imposto dall’ amministrazione comunale la reintegrazione immediata dell’ intera forza lavoro .

Non possiamo accettare e non tollereremo atteggiamenti diversi da quello sopra.Il Dirigente Biondi ha già individuato la ditta subentrante ? bene , attendiamo fiduciosi, l’ incontro di venerdì prossimo ma,nello stesso tempo, fino a quel giorno non permetteremo a nessuno di riaprire il parcheggio.

Fra mille difficoltà’ sto cercando di trasmettere serenità’ ai lavoratori licenziati i quali, in questi giorni stanno vivendo un grosso stato di agitazione basta pensare che molti di loro svolgono la mansione di addetti al parcheggio in via Vittorio Veneto da circa 20 anni.

Continuo fortemente a pensare – conclude- che la salvaguardia del posto di lavoro sia una questione imprenscindibile da qualsiasi colorazione politica ed e’ per questo che invito , ancora una volta , tutti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione a scendere in campo e prendersi le proprie responsabilità’ . Un epilogo diverso da quello che noi ci auspichiamo sarebbe un vero e proprio fallimento della politica locale . Voglio ricordare infine al Sindaco Carlo Marino che le amministrazioni comunali precedenti , nei vari passaggi di gestione del parcheggio dell’ ex caserma Pollio hanno sempre tutelato i posti di lavoro “.