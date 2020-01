Attentato a Parigi: un morto e due feriti

Un uomo, verso le 14, ha accoltellato tre persone nel parco dipartimentale degli Hautes Bruyères a Villejuif, nella periferia sud di Parigi. Uno di questi è morto, mentre gli altri due feriti sono in condizioni gravissime, ricoverato in uno stato di «urgenza assoluta» stando a quanto riportato i media locali. Morto anche l’uomo protagonista dell’attentato: è stato ucciso con tre colpi di pistola dagli agenti che si trovavano in zona e sono intervenuti.

Il presunto autore è stato «neutralizzato» vicino al supermercato Carrefour in avenue du Général-de-Gaulle, conferma una fonte della polizia. Secondo quanto riferito, due agenti sono rimasti feriti. Una squadra di artificieri è stata spedita sul posto.

Sul web iniziano a circolare i primi video che ritraggono l’attentatore e l’intervento dei poliziotti per neutralizzare l’attacco.

Mentre accoltellava le tre persone, l’uomo che avrebbe gridato «Allah akbar». Lo hanno riferito alcuni testimoni. Secondo le prime ricostruzioni, l’attentatore camminava a piedi scalzi nel parco, ha colpito il primo passante, dicendo: “Sono stato in ospedale, ho problemi piscologici. La prima vittima è stata leggermente ferita, l’uomo ha poi cercato di uccidere una donna ma l’ha soltanto ferita di striscio perché il marito si è frapposto: un gesto di amore e coraggio che gli è costato la vita. L’accoltellatore si è quindi diretto verso un centro commerciale e lì è stato ucciso dagli agenti della polizia francese.

Tra le ipotesi al vaglio, c’è quella che si tratti di una prima reazione a quanto avvenuto in Iran dopo l’uccisione del generale Soleimani. Si teme che altri gesti estemi come l’attentato al parco possano ripetersi nelle prossime ore.