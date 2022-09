“Parità di genere: storie di successo”, il web si tinge di rosa con il Focus Talk della Scuola Giuridica Salernitana

Pubblicità elettorale

Organizzato dalla Scuola Giuridica Salernitana (SGS), in collaborazione con Laura Cancellieri dello Studio Legale Castaldo, è dedicato alla parità di genere il webinar “Parità di genere: storie di successo”. Un evento che darà modo di riflettere attraverso le parole delle protagoniste sulle sfide da loro stesse affrontate.

Il Focus Talk, on line alle ore 19:00 di lunedì 26 settembre, vedrà al centro – in un quadro tutto al femminile – storie fatte di successi e di impegno per superare, con forza e determinazione, le difficoltà culturali e non incontrate durante il percorso di crescita professionale.

Si partirà con il Chirurgo e Parlamentare degli Emirati Arabi Uniti S.E. Mouza bint Mohammed bin Hamrour al Ameri.

A seguire interverranno: l’Imprenditrice/produttrice salernitana Benedetta Paravia con esperienza ventennale a Dubai; per il mondo della logistica e dei trasporti il C. D. Raffaelita D’Alterio, (D’Alterio Group) e, infine, la Centrocampista del Calcio Napoli Femminile, Giulia Ferrandi.

A fare gli onori di casa e a coordinare il dibattito con domande tese ad approfondire gli aspetti, anche giuridici, del tema trattato il Prof. Avv. Andrea R. Castaldo, ordinario di diritto penale presso l’Università di Salerno.

Sarà possibile intervenire, commentando il video della diretta visibile sui canali Facebook, LinkedIn e YouTube della Scuola Giuridica Salernitana.