Parte da Aversa la raccolta fondi per l’Ospedale Cotugno di Napoli

AVERSA – È partita mercoledì pomeriggio, 18 marzo 2020, dalla città normanna, la campagna solidale per fornire aiuti concreti all’Ospedale Cotugno di Napoli, messo a dura prova dall’emergenza coronavirus.

A mettere in moto la macchina della solidarietà è stato l’arch. Orlando de Cristofaro, che ha deciso di attivarsi per aiutare quanti stanno vivendo con le loro famiglie il problema del contagio da covid-19. De Cristofaro, dopo aver avviato la raccolta con la piattaforma “Go Fund Me” ed effettuato la prima donazione, ha postato un messaggio sulla sua pagina facebook per coinvolgere l’intera comunità normanna e tutti gli internauti campani.

“Non riesco a stare fermo in questi giorni. – ha scritto – E quanti di voi come me? Sento in tanti amici lo stesso disagio: non riusciamo a smettere di pensare che siamo costretti fisicamente e moralmente, ma nelle nostre case e con i nostri cari, mentre molte ed anzi troppe persone sono costrette ad affrontare il dolore da sole, che sia in un letto di ospedale o anche da case spente perché non possono supportare i propri cari.

È questo che ci deve far pensare che la nostra prima responsabilità sia esserci, essere presenti, aiutare. Lo dobbiamo ai pazienti che sono mariti, mogli, padri, madri, nonni, zii, figli… PERSONE! Lo dobbiamo a tutte le FAMIGLIE che vivono questa paura.

Lo dobbiamo a tutto il personale ospedaliero che ogni giorno, ogni notte si spinge in prima linea per respingere questo contagio. Non riusciamo a stare fermi e allora ho pensato che dobbiamo aiutare con tutti i nostri mezzi il potenziamento delle strutture di terapia intensiva, cercare di fornire nuovi macchinari e spingere anche noi affinché si possa finalmente tornare a stringerci forte. Anche il più piccolo gesto può fare la differenza e noi dobbiamo essere la differenza!”.

Di seguito il link per la raccolta fondi

