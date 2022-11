Finisce 5-3 la sfida tra Casertana e Atletico uri, una sfida pazza che ha visto la Casertana andare avanti addirittura di tre reti. Nel finale però i falchetti si sono un po’ rilassati e in pochi minuti si sono ritrovati sul 3-2. Alla fine però nonostante i brividi finali la Casertana e’ riuscita a strappare tre punti pesantissimi. Giornata ancora più positiva vista la sconfitta del Sorrento in Sardegna. Domenica ci sarà Sorrento-Casertana una sfida che vale una stagione per la squadra rossoblu’