Partono i lavori per il rifacimento del manto stradale

Caserta. Sono iniziati da qualche giorno i lavori per il rifacimento del manto stradale che interesserà gran parte della città. Il tutto avverrà in modo innovativo anche per ciò’ che riguarda la comunicazione.E’ prevista infatti una interazione quotidiana tra Palazzo Castropignano e la cittadinanza attraverso comunicati stampa che renderanno noto lo stato dell’ arte dei lavori in corso e di quelli da realizzarsi nei giorni immediatamente successivi, specificando anche le strade interessate . Il tutto per consentire alla cittadinanza di seguire la tanta attesa riqualificazione delle strade e per garantire un più’ efficace flusso della mobilità.

Sembra che sotto questo aspetto l’ amministrazione comunale sia arrivata ad una svolta: quello delle buche è diventato un vero e proprio problema in città’ , sia per la sicurezza che per il contenzioso, sono infatti tanti i procedimenti giudiziari che la casa comunale si trova ad affrontare ogni anno. Persone che denunciano infortuni o incidenti stradali dovuti proprio alla precarietà del manto stradale.

A tal proposito nei prossimi giorni ci sarà un ripristino di tutte le videocamere di sorveglianza presenti in vari punti della città per consentire a chi di competenza di valutare la veracità dei sinistri denunciati.

quello del rifacimento stradale a differenza delle altre volte sarà un lavoro programmato e accurato . Nei prossimi giorni renderemo note, in modo dettagliato , tutte le strade interessate al rifacimento stradale .