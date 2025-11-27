Partorisce nel water, sotto effetto di droghe: arrestata

Ciriè (To). Nella tarda serata di martedì, 25 Novembre, è stata arrestata una donna di 38 anni, per tentato infanticidio, dopo che lunedì sera, 24 Novembre, aveva dato alla luce una bambina nel water della sua abitazione, lasciando la piccola con la testa sott’acqua per circa 20 minuti.

La trentottenne, che ha problemi di tossicodipendenza ed è seguita dai servizi sociali, ha spiegato agli inquirenti di non essersi resa conto di essere incinta e di essersi spaventata alla nascita di una bambina, mentre era sola nell’abitazione di famiglia.

L’allarme al 118 era stato lanciato dal fratello.

I sanitari, intervenuti in pochi minuti, hanno rianimato sul posto la bambina e, prima di ripartire in ambulanza, hanno chiamato i carabinieri. La piccola è stata trasferita prima nell’ospedale locale e poi al Maria Vittoria di Torino, dove è ancora ricoverata, in gravi condizioni, con prognosi riservata.