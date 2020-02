PASQUALE MONACO E AGOSTINO PEZZELLA, INSIEME CON IL SIMBOLO DEI COLLI TIFATINI,

A cura di Tacco Di Ghino

San Prisco- Alcuni giorni fa c’ è stata l’inaugurazione di un gruppo politico con il simbolo dei Colli Tifatini, tanto cari all’ex sindaco socialista prof. Agostino Stellato. I fondatori del gruppo si sono incontrati all’ngolo di Via Pola- Via M. Monaco ,tanti sono i fans di questo ex sindaco, a volte bizzarro ma onesto e preparato.

Intanto, mentre l’avv. Pasquale Monaco, cerca di riunire intorno a questo simbolo civico, giovani e vecchi amici, dai socialisti agli ex del PCI, insieme ai repubblicani e democratici cristiani e si prepara per le prossime lezioni amministrative del 2021, la maggioranza guidata dal sindaco D’Angelo, studia, insieme ai tecnici dell’ufficio delle Finanze, il bilancio, il modo per arrivare fino alla fine del mandato.

il nuovo gruppo è costituito principalmente da giovani, che hanno deciso di tentare l’avventura e metterci la faccia, per ridare alla città di San Prisco un’amministrazione, scevra da scheletri e vecchi politici che hanno fatto il loro tempo e stanno cercando in mille modi di ritornare alla ribalta.

Un giovane, figlio di un autorevole compagno socialista ha detto testualmente a chi lo ha avvicinato per una disponibilità alle prossime elezioni comunali del 2021:” Basta con ex sindaci che hanno arrecato solo danni, urbanistici e finanziari, al popolo di SanPrisco”.

Intanto da Radio Casapulla apprendiamo che circolano strani personaggi in vista delle elezioni regionali, ma la città di San Prisco esprimerà per le prossime elezioni Regionali due candidati locali, entrambi consiglieri comunali, ai quali auguriamo un posto alla regione Campania.