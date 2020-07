Passa la delibera di Emiliano Casale: Tuoro riavrà la sua Farmacia

Con una seduta di Giunta Comunale ,presieduta dal Sindaco Carlo Marino, è stata approvata la riapertura della Farmacia in località Tuoro- Santa Barbara -Garzano. A presentare la Delibera è stato l’ Assessore alle attività produttive Emiliano Casale il quale si è detto molto soddisfatto : E’ giusto – ha dichiarato- che una parte della città così’ abbia la propria Farmacia. Sono contento che la Delibera è stata approvata “.

Felice è apparso anche l’ Assessore Pontillo il quale ha manifestato in rete la propria soddisfazione : ” Con questo atto della Giunta- si legge nel post- si avviano le procedure per riavere la farmacia a Tuoro. Buon risultato ma c’è ancora molto da fare e per questo non mollo, nei prossimi mesi altre mie concrete iniziative vedranno la luce a Tuoro e S.Barbara”.