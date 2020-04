Passion Play, l’opera di Fabbrica Wojtyla sul Calvario di Cristo in diretta su Facebook

CASERTA – L’opera di Patrizio Ranieri Ciu sul Calvario di Cristo sarà in diretta via social sulla pagina Facebook di Fabbrica Wojtyla venerdì 10 aprile 2020, con inizio alle ore 18:00 ed in replica sabato 11 aprile 2020, con inizio alle ore 18:00.

Smarrimento, buio e intimità sono l’origine della Via Crucis di Fabbrica Wojtyla che al termine invita tutti ad accendere un simbolo di luce alla propria finestra.

Passion play, lettura della Via Crucis, affronta passione, morte e resurrezione come vissuto, destino e coscienza di ogni singolo essere umano.

È la “versione di Lolek” una filosofia di lealtà, rispetto, umiltà e reciprocità di una nuova esistenza, figlia della visione etica del pensiero di Umberto Galimberti e della visione spirituale dell’amore per l’altro di Padre Raffaele Nogaro.

L’opera, con testi, musiche ed elaborati musicali di Patrizio Ranieri Ciu è una realizzazione di Ali della Mente, comunicazione in collaborazione con Scabec spa, ed interpretata dai giovani artisti di Compagnia delle Città & Fabbrica Wojtyla.