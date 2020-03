Patalano: Sostegno alle piccole imprese e ai commercianti locali di Mondragone

MONDRAGONE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Movimento civico “Resistenza Democratica” di cui è portavoce Renato Patalano: “Resistenza Democratica ha invitato, attraverso la nota 19535 del 27 marzo 2020, il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Mondragone a prendere in considerazione la proposta di sostenere le piccole attività commerciali del territorio, come, ad esempio: “la sospensione delle imposte locali per le attività commerciali, quali TARI, TARSU e TOSAP, fino alla data del 31 maggio 2020, e con recupero a mezzo di una successiva dilazione”.

Secondo Resistenza Democratica, quindi, questa misura potrebbe rappresentare un piccolo passo verso gli esercenti del nostro territorio. L’emergenza relativa al Covid – 19 e le restrizioni del caso hanno massacrato la piccola economia locale. Negozi, bar, ristoranti, locali ed altri esercizi stanno soffrendo la morsa vile della crisi. Molti comuni (San Nicola la Strada, Santa Maria C. V., Gricignano di Aversa, Parete, ecc…) nella nostra provincia, hanno già preso queste misure.

Questo è il tempo delle proposte e della collaborazione tra tutte le forze civiche e politiche. Questo non è il tempo delle “improvvisazioni”. Speriamo in una risposta celere ed adeguata alla situazione”.