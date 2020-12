Caserta, nel tardo pomeriggio di ieri attimi di paura per una donna. Era in attesa per una visita nello studio di un noto otorino nella zona centrale di Caserta, quando all’improvviso è stata colta da un malore, forse un arresto cardiaco. Subito sono stati allertati i soccorsi , nello studio del medito è giunto il 118. La donna è stata affidata alle cure sanitarie è trasferita all’ospedale di Sant’Anna e San Sebastiano si Caserta dove l’anziana donna è stata intubata.