Paura sull’A1. Incidente tra auto causa fuga di gas

Questo pomeriggio, verso le ore 17:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta , proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta sull’autostrada A1, nel tratto tra Caserta Sud a Caserta Nord, nel comune di San Nicola la Strada, all’altezza del km 739 in direzione Milano, allertati dalla polizia stradale per un incidente avvenuto tra due autovetture. Arrivati immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato le automobili ferme al centro della carreggiata, senza gli occupanti, con una alimentata a gas che perdeva dal serbatoio. Si provvedeva, pertanto, a mettere in sicurezza l’automobile per la successiva rimozione. L’arteria stradale è rimasta chiusa fino al completamento delle operazioni.