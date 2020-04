Penisola Sorrentina: Carabinieri, controlli per rispetto misure contenimento contagio COVID-19

SALERNO – I Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno sanzionato con la chiusura dell’attività un esercente sorpreso con laboratorio di gastronomia aperto, contrariamente a quanto disposto dalle norme anti contagio.

I militari hanno trovato il bancone allestito con dolci pasquali e teglie di alimenti esposti al banco e pronti alla vendita. Dentro le cucine del locale era in corso la preparazione di pietanze calde.

E’ scattata la sanzione per il titolare con la chiusura dell’attività per tre giorni in via preventiva.