PER 24 ORE NON PUBBLICHEREMO NOTIZIE IN SEGNO DI RISPETTO PER NUNZIO DE PINTO

“Importante nella vita e’ restare sempre se stessi . Il male , l’invidia la superbia saranno sempre sconfitti dalla simpatia , la correttezza , la professionalità’.

Carissimo Nunzio De Pinto questo e’ il messaggio chiaro ed inequivocabile che hai lasciato a tutti noi , messaggio che resterà’ per sempre impresso nella mente di tutta la nostra redazione. Belvederenews, senza di te, non sarà’ più’ lo stesso perché nella vita ci sono persone insostituibili , impareggiabili . La tua cortesia, educazione e il tuo rispetto per il prossimo possa essere da esempio sempre e per tutti cosi’ come lo è stato per noi .

Buon viaggio Maestro !