Giudici di Pace del circondario. Fratelli d’Italia – Dipartimento Provinciale Giustizia Caserta in prima linea

“Per Fratelli d’Italia il tema della Giustizia rappresenta una innegabile priorità, come di palmare evidenza emerge dai continui interventi normativi in questo anno e mezzo di Governo, sicchè mi farò diligente portavoce delle attività di vigilanza e monitoraggio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai Referenti Parlamentari del Territorio di Fratelli d’Italia” lo ha riferito l’Avv. Maria Orlando, Responsabile del Dipartimento Giustizia Provinciale di Fratelli d’Italia e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., aggiungendo che “Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., difatti, monitora con attenzione e continuità la funzionalità e le criticità dei Giudici di Pace del circondario, portate recentemente anche all’attenzione del Presidente del Tribunale di S. Maria C.V., con apposita nota del Presidente Avv. Angela Del Vecchio. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sensibile ai solleciti dell’Avvocatura, ha evidenziato, tra l’altro, che, dopo la stabilizzazione dei Giudice di Pace, v’è stata una drastica riduzione del numero di cause trattate e delle sentenze emesse, permanendo, peraltro, i noti problemi delle Cancellerie nell’accettazione dei depositi telematici e degli adempimenti connessi; parimenti critica la situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Sessa Aurunca ove permane la necessità di implementare l’organico dei Giudici. Inoltre sono state segnalate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., i problemi connessi ai lunghi rinvii di alcuni Giudici Ordinari, soprattutto nella fase decisoria ed al sovraccarico delle udienze “delegate” per la fase istruttoria ai G.O.P.”.