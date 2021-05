Per l’8 maggio PLASTIC FREE interviene sulla strada che conduce al santuario

Maddaloni. Una giornata particolare per i maddalonesi questa dell’8 maggio. Da tradizione ci si recava al santuario per onorare il Santo Patrono, l’arcangelo Michele, nella ricorrenza della sua ascensione al monte. E qui a Maddaloni da sempre giorno di festa, di pic-nic, di ritrovo con amici e parenti all’aria aperta.

Oggi, si sa, non si può. E PLASTIC FREE, con un nutrito gruppo di volontari coordinati dalle referente locale Vicky Fusco, ha deciso di impegnare l’odierna mattinata ripulendo il tratto iniziale del percorso pedonale verso il monte, in via San Benedetto, laddove si trova l’antica chiesa di S. Benedetto. Entusiasmo e partecipazione che cresce ad ogni appuntamento. stamattina i volontari erano 30, alcuni alla loro prima esperienza, attirato dal tam-tam social e dalla voglia di vivere in un mondo migliore. Tra loro 6 bambini, una gran bella rappresentanza che apre il cuore e genera solo speranza. La loro presenza conferma che queste azioni non sono vane, anzi stanno crescendo con basi solide e idee chiare. Si può cambiare e il cambiamento lo costruiscono le singole azioni, i piccoli gesti che insieme diventano una forza. La forza di oggi sono i 21 sacchi raccolti e già smaltiti grazie alla collaborazione del comune di Maddaloni e delle guardie ambientali.

Dopo la pulizia finale, con tanto di scopa, come ci ha riferito la referente Vicky Fusco, che ha fatto il battesimo del fuoco come referente con questa raccolta, il secondo step. Un bel cartello a testimonianza dell’operato svolto e come monito per gli sporcaccioni di turno, e la fase di riciclo.I referenti Salvatore Campolattano (che ha curato l’aspetto logistico), Armando Corsini e Renato Venezia hanno portato 2 grossi bidoni trovati sulla spiaggia di Castel Volturno, li hanno sistemati e colorati di azzurro e sistemati nello spazio antistante le scale. Così chi ha da gettare un rifiuto non avrà scuse.

Alla prossima raccolta!